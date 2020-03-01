Lefkoşa-Girne yolunda bir araç alev aldı

Lefkoşa-Girne yolunda Boğaz yakınlarında bir araba alev aldı.
Yanan araç itfaiye tarafından söndürüldü, olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı olmadı. Araç yangını nedeniyle yol trafiğe kapatıldı, yüzü aşkın araç trafikte mahsur kaldı.
Lefkoşa-Girne yolunda Boğaz yakınlarında bir araba alev aldı.
Yanan araç itfaiye tarafından söndürüldü, olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı olmadı. Araç yangını nedeniyle yol trafiğe kapatıldı, yüzü aşkın araç trafikte mahsur kaldı.
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