Lefkoşa – Girne Yolunda feci kaza, kafa kafaya çarpıştılar (Güncellendi)

Lefkoşa – Girne yolunda trafik kazası meydana geldi. Lavinium Sitesi önünde meydana gelen trafik kazasında, bir aracın refrüje çarparak karşı tarafa geçmesi ve Girne istikametinden gelen araç ile çarpışması sonrasında, meydana geldiği öğrenildi

Meydana gelen Trafik Kazasında, birisi ağır olmak üzere 3 yaralanmanın meydana geldiği ve kaza yerine giden ambulansların, olay yerinden yaralıları taşıdığı belirlendi.

Meydana gelen ve Ford Transit marka aracın methalder olduğu trafik kazasında, iki araçta büyük hasar meydana gelirken, Polisin Lefkoşa – Girne yolu üzerindeki trafik akışını durdurduğu ve yolu kapattığı öğrenildi.

Van aracın plakası KS824 olduğu tespit edildi. Kazada 1 ağır yaralı olduğu belirtiliyor.

HC688 plakalı cip karşı şeride geçip van araca çarptığı öne sürülüyor.

Meydana gelen trafik kazasında yaralıların Lefkoşa Devlet Hastanesine nakledildiği ve 3 yaralının müşahade altına alındığı belirlendi.

Ağır yaralı şahsın durumunun ciddi olduğu ve yaşamını kaybetme riski olduğu öne sürülüyor.