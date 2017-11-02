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Lefkoşa-Girne yolunda kaza: 2 genç yaralandı

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Lefkoşa-Girne yolunda kaza: 2 genç yaralandı
Lefkoşa-Girne anayolunda dün gece meydana gelen trafik kazasında Ahmet Öncel ve Ahmet Kılıç adlı iki genç ağır yaralandı.

DF 866 plakalı araçla yolun 4-5'inci kilometrelerinde Girne'ye doğru seyreden 24 yaşındaki Ahmet Öncel, saat 22.00 sıralarında, dikkatsizliği nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybedince araç yolun solundaki akasya1 ağacına çarparak takla attı.

Polis Basın Subayı'nın verdiği bilgiye göre sürücü Ahmet Öncel yanında araçta yolcu olarak bulunan Ahmet Kılıç (22) da ağır yaralanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ahmet Öncel'in kaburgalarında, Ahmet Kılıç'ın ise belinde kırıklar olduğu ve tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

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