Lefkoşa-Girne yolunda kaza!

Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:
11.04.2023 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Lefkoşa-Girne Anayolu üzerinde, Necdet GÖRÜR (E-41) yönetimindeki NG 117 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada ADF mobilya önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu anayolda yaya olarak bulunan Tenapu Welmon CARTER (K-22)’e çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yaya Tenapu Welmon CARTER, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
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