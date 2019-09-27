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Lefkoşa - Girne Yolu'nda korkutan kaza!

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Lefkoşa - Girne Yolu'nda korkutan kaza!
Lefkoşa - Girne Yolu'nda korkutan kaza!

Lefkoşa - Girne Yolu'nda trafik kazası meydana geldi. Lavinyum sitesi yakınlarında meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.
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Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yoldan çıkarak kaza yaptı.

Polis ve ambulans olay yerine intikal etti.

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