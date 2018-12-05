Lefkoşa-Girne yolunda mahsur kalan araçlar kurtarıldı

Sivil Savunma Savunma Teşkilat Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre, bugün aşırı yağışlar nedeniyle Lefkoşa-Girne anayolunda bazı araçlar mahsur kaldı.

Sivil Savunma Savunma Teşkilat Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre, bugün aşırı yağışlar nedeniyle Lefkoşa-Girne anayolunda bazı araçlar mahsur kaldı.

BRT muhabirinin edindiği bilgiye göre mahsur kalan araçlar Sivil Savunma Savunma arama kurtarma ekipler ile polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sivil Savunma Savunma ekipleri olay yerinden ayrılarak bölgelerine döndü.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın tüm bölge müdürlükleri ile istişare halinde olduğu belirtilerek, ekiplerin olası tüp olumsuzluklara karşı hazır olduğu ifade edildi.