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Lefkoşa, Girne’de hırsızlık: 4 kişi tutuklandı

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Lefkoşa, Girne’de hırsızlık: 4 kişi tutuklandı
Lefkoşa, Girne’de hırsızlık: 4 kişi tutuklandı

Lefkoşa, Gönyeli, Girne ve Alsancak’ta meydana gelen hırsızlık olaylarında 4 kişi tutuklandı.

Başkasının çantasından para çaldı
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir kahvehane içerisinde bırakılan bir şahsa ait çantada muhafaza edilen 300 Euro ve 3 bin TL nakit para çalındı. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.B.G. (E-30) tespit edilerek tutuklandı.

Mağaza içerisinden güneş gözlüğü çaldı
Gönyeli’de faaliyet gösteren bir butiğe müşteri olarak giden T.Ş.’nin (E-20) mağaza içerisinde satışa sunulan toplam 770 TL değerindeki iki adet güneş gözlüğünü çaldığı tespit edildi. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıs tutuklandı.

Market içerisinden parfüm çaldı, plajdan cep telefonuda çaldığı tespit edildi
Girne’de faaliyet gösteren bir markete müşteri olarak giden İ.D.’nin (E-27), market içerisinde satışa sunulan 120 TL değerindeki parfümü çaldığı tespit edildi. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıs tutuklanırken, yapılan ileri sorgulamasında, aynı tarihte Girne’de bir plajda, bir şahsa ait cep telefonunu da çaldığı tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.

Başkasına ait parayı ATM’den çekti
Alsancak’ta, M.E.’nin (E-28), bir şahsa ait bankamatik kartını aldıktan sonra, ATM cihazından 5 bin TL nakit parayı çekmek suretiyle çaldığı tespit edildi. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıs tutuklandı. Hırsızlık olayları ile ilgili başlatılan soruşturmalar devam ediyor.

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