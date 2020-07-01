Lefkoşa göçmenköy'de uyuşturucu ele geçirildi.. 2 tutuklama

Lefkoşa'da bugün gerçekleştirilen operasyonda toplam 66 gr. uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı açıklamasına göre, Göçmenköy'de bugün 14.30 sıralarında, M.B.'nin (E-23) ikametgahta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 6 gr ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen A.K.’nin (E-24) ikametgâhında yapılan aramada ise 60 gr ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı soruşturma devam ediyor.