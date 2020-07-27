Lefkoşa Güneş Spordan Badminton Fırtınası.

20 Temmuz Toplumsal Direniş Bayramı haftası dolayısı ile KKTC Badminton Federasyonu işbirliği ile gerçekleştirilen turnuva yoğun katılımla Lefkoşa Başaran spor salonunda 26 Temmuz akşamı oynana final müsabakaları ile tamamlandı.

Turnuva sonrası yapılan konuşmalarda;

Lefkoşa Güneş Spor Kulübü Başkanı Sn.Sadık Gardiyanoğlu yaptığı konuşmada; Bir genç dünyayı değiştirebilir sloganı ile kurulan Lefkoşa Güneş Spor kulübünün faliyetlerine artarak devam edeceğini ve gençlerimizin bu spora ilgisinin hergeçengün arttığını görmek umut vericidir dedi.Turnuvaya katılan tüm sporcu ve aileri ile bir takım olduklarının altını çizen Gardiyanoğlu, turnuvaya katılanlara teşekkür etti.

KKTC Badminton Federasyon başkanı Sn Fırat Deniz; Lekoşa Güneş spor kulubü başkan ve yönetimine teşekkür ederek, ülkemizin her köşesinde Badminton sporunun yaygınlaşması için ellerinden geleni spor dairesi ve kulupler işbirliği ile yapacaklarını söyleyerek turnuvaya katılan tüm sporcuları tebrik etti.

KKTC Spor Dairesi Yönetim Kurulu Başkanı Sn Kemal Deniz Dana; Lefkoşa Güneş spor kulubünün bu anlamlı turnuvada göstermiş oldukları başarı ve bölge sporunun gelişmesine yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ederek, spor dairesinin herzaman kulüplerin ve federasyonların yanında yeraldığını dikkat çekerek ‘’ yardımlarımız devam edecek’’ dedi.

KKTC Başbakanı Sn Ersin Tatar; Lefkoşa Güneş spor kulübünün yapmış olduğu turnuvaya katılan tüm sporcuları kutlayarak, ülkemizin dört bir yanında başarılı gençleri görmek bizlere gurur veriyor, gençlerimiz geleceğimizdir.Ülke sporunun daha da ileriye taşınması, daha fazla gencimize spor olanakları sunulması ve daha güçlü altyapıya sahip salonlar oluşturulması öncelikli hedefimizdir dedi.Sn Tatar Turnuvaya katılan sporcuların ailelerinede seslenerek, evlatlarınızla gurur duyun, bugün bu salonda akan her ter damlası bu ülkenin geleceğine atılan imzadır dedi.

Lefkoşa Güneş Spor kulubüne katkılarından dolayı KKTC Başbakanı Sn Ersin Tatar’a, KKTC Spor dairesi Yönetim kurulu başkanı Sn Kemal Deniz Dana’ya ve KKTC Milli Piyangolar dairesi müdürü Sn Osman Yıldızev’e Teşekkür Plaketleri Kulüp başkanı Sadık Gardiyanoğlu tarafından takdim edildi.

Turnuvada 8 katagoride dereceye giren sporculara ödülleri yetkililer tarafından takdim edildi.

Turnuvada kategorilerine göre Şampiyon olan sporcular;

11 yaş altı kızlar şampiyonu

Cemre Kırma

11 yaş altı Erkekler şampiyonu

Halil İbrahim Uçar

13 yaş altı Kızlar şampiyonu

Kübra Karaman

13 yaş altı Erkekler şampiyonu

Mustafa Öğdüm

15 yaş altı Kızlar şampiyonu

Ayşegül Şanverdi

15 yaş altı Erkekler şampiyonu

Mertcan Afanyalı

17 yaş altı Kızlar şampiyonu

Ella Özikiz

17 yaş altı Erkekler şampiyonu

Salih Doğu Öztürk