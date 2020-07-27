Lefkoşa Güneş Spordan Badminton Fırtınası.

Turnuva sonrası yapılan konuşmalarda;
Lefkoşa Güneş Spor Kulübü Başkanı Sn.Sadık Gardiyanoğlu yaptığı konuşmada; Bir genç dünyayı değiştirebilir sloganı ile kurulan Lefkoşa Güneş Spor kulübünün faliyetlerine artarak devam edeceğini ve gençlerimizin bu spora ilgisinin hergeçengün arttığını görmek umut vericidir dedi.Turnuvaya katılan tüm sporcu ve aileri ile bir takım olduklarının altını çizen Gardiyanoğlu, turnuvaya katılanlara teşekkür etti.
KKTC Badminton Federasyon başkanı Sn Fırat Deniz; Lekoşa Güneş spor kulubü başkan ve yönetimine teşekkür ederek, ülkemizin her köşesinde Badminton sporunun yaygınlaşması için ellerinden geleni spor dairesi ve kulupler işbirliği ile yapacaklarını söyleyerek turnuvaya katılan tüm sporcuları tebrik etti.
KKTC Spor Dairesi Yönetim Kurulu Başkanı Sn Kemal Deniz Dana; Lefkoşa Güneş spor kulubünün bu anlamlı turnuvada göstermiş oldukları başarı ve bölge sporunun gelişmesine yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ederek, spor dairesinin herzaman kulüplerin ve federasyonların yanında yeraldığını dikkat çekerek ‘’ yardımlarımız devam edecek’’ dedi.
KKTC Başbakanı Sn Ersin Tatar; Lefkoşa Güneş spor kulübünün yapmış olduğu turnuvaya katılan tüm sporcuları kutlayarak, ülkemizin dört bir yanında başarılı gençleri görmek bizlere gurur veriyor, gençlerimiz geleceğimizdir.Ülke sporunun daha da ileriye taşınması, daha fazla gencimize spor olanakları sunulması ve daha güçlü altyapıya sahip salonlar oluşturulması öncelikli hedefimizdir dedi.Sn Tatar Turnuvaya katılan sporcuların ailelerinede seslenerek, evlatlarınızla gurur duyun, bugün bu salonda akan her ter damlası bu ülkenin geleceğine atılan imzadır dedi.
Lefkoşa Güneş Spor kulubüne katkılarından dolayı KKTC Başbakanı Sn Ersin Tatar’a, KKTC Spor dairesi Yönetim kurulu başkanı Sn Kemal Deniz Dana’ya ve KKTC Milli Piyangolar dairesi müdürü Sn Osman Yıldızev’e Teşekkür Plaketleri Kulüp başkanı Sadık Gardiyanoğlu tarafından takdim edildi.
Turnuvada 8 katagoride dereceye giren sporculara ödülleri yetkililer tarafından takdim edildi.
Turnuvada kategorilerine göre Şampiyon olan sporcular;
11 yaş altı kızlar şampiyonu
Cemre Kırma
11 yaş altı Erkekler şampiyonu
Halil İbrahim Uçar
13 yaş altı Kızlar şampiyonu
Kübra Karaman
13 yaş altı Erkekler şampiyonu
Mustafa Öğdüm
15 yaş altı Kızlar şampiyonu
Ayşegül Şanverdi
15 yaş altı Erkekler şampiyonu
Mertcan Afanyalı
17 yaş altı Kızlar şampiyonu
Ella Özikiz
17 yaş altı Erkekler şampiyonu
Salih Doğu Öztürk
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