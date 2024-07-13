Lefkoşa, Güvercinlik ve Gazimağusa’da uyuşturucu…

Lefkoşa’da dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ ekipleri tarafından Ö.Ç’nin (E-24) kaldığı evde yapılan aramada, yaklaşık 100 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu ele geçirildi.

Polis açıklamasında evde ayrıca, 4 canlı mermi, 3 boş kovan ve 3 çekirdekten oluşan tüfek mermisi ile uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan 2 bin euro, 800 dolar ile 190 sterlin nakit para tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

-Evde hintkeneviri yetiştiren şahıs tutuklandı

Öte yandan, dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Güvercinlik ve Gazimağusa’da iki ayrı evde yapılan aramalarda, M.E’nin (E-24) tasarrufunda kaplar içerisinde ekili ve bakımları yapılmış 3 kök hintkeneviri ve bitki bakımında kullanılan malzemeler tespit edilerek emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı.