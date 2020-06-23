Lefkoşa-Güzelurt yolunda 3 araç bir birine girdi

Lefkoşa – Güzelyurt Anayolunda meydana gelen kaza korkuttu. Güzelyurt’tan, Lefkoşa’ya doğru çift şeritli yolda seyreden 3 aracın, aşırı sürat nedeniyle kaza yaptığı gözlemlendi. Meydana gelen trafik kazasında, bir araç yol içerisinde devrilerek tavanı üzerinde dururken, bir diğer aracın tarla içerisine savrulduğu görüldü.
Kazaya karışan üçüncü aracın ise yol içerisinde yüzünün, geldiği Güzelyur istikametine döndüğü belirlendi. Meydana gelen trafik kazasında, araçlarda ağır hasar meydana geldiği görüldü. Araç içerisindeki şahısların hafif yaralandığı öğrenilirken, Polis soruşturma başlattığı öğrenildi. Ambulansın meydana gelen trafik kazası sonrasında kaza yerine geldiği gözlemlendi. Ayrıntılar az sonra geliyor
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