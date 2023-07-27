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Lefkoşa - Güzelyurt ana yolunda trafik kazası!

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Lefkoşa - Güzelyurt yolu, Alayköy mevkiii yakınlarında, iki aracın karıştığı bir kaza meydana geldi.
Lefkoşa - Güzelyurt ana yolunda trafik kazası!

Lefkoşa - Güzelyurt yolu, Alayköy mevkiii yakınlarında, bu sabahın erken saatlerinde iki aracın karıştığı bir kazası yaşandı. Kazanın ardından olay yerine ekipler sevk edildi.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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