Lefkoşa - Güzelyurt ana yolunda trafik kazası!

Lefkoşa - Güzelyurt yolu, Alayköy mevkiii yakınlarında, bu sabahın erken saatlerinde iki aracın karıştığı bir kazası yaşandı. Kazanın ardından olay yerine ekipler sevk edildi.
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
Lefkoşa - Güzelyurt yolu, Alayköy mevkiii yakınlarında, bu sabahın erken saatlerinde iki aracın karıştığı bir kazası yaşandı. Kazanın ardından olay yerine ekipler sevk edildi.
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
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