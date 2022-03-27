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Lefkosa-Güzelyurt Anayolu Üzerinde Kaza: 1 Yaralı

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Lefkosa-Güzelyurt Anayolu üzerinde kaza: 1 kişi yaralandı
Lefkosa-Güzelyurt Anayolu Üzerinde Kaza: 1 Yaralı

Lefkosa-Güzelyurt Anayolu üzerinde, dün akşam saatlerinde yaşanan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Yunus Ulaş’ın tedavisi devam ediyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 26.03.2022 tarihinde, saat 19.30 sıralarında, Lefkoşa'da, Lefkosa-Güzelyurt Anayolu üzerinde, Ketip Andıç (E-60) yönetimindeki DV 371 plakalı araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyredip Atatürk Caddesi yol kavşağına geldiğinde, karşıdan gelip düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsiz bir şekilde sağa Atatürk Caddesi'ne dönüşe geçmesi sonucu, o esnada karşıdan dikkatsiz bir şekilde Gönyeli istikametine doğru seyretmekte olan Yunus Ulaş (E-42) yönetimindeki UA 499 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Yunus Ulaş, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ndeki tedavisi halen sürüyor.

Konuyla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

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