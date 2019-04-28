Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu'nda kaza! 2 yaralı

Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu üzerinde dün sabah meydana gelen trafik kazasında 2 genç yaralandı.
Kaza, saat 09:50 sıralarında meydana geldi. 18 yaşındaki Murat Özbek yönetimindeki JN 619 plakalı salon araç, Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada Serhatköy yakınlarına, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle, önce orta refuje düşüp beton bariyerlere çarptıktan sonra kontrolsüzce sola savrulup yol içerisinde takla attı.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Murat Özbek ve araçta yolcu olarak bulunan 18 yaşındaki Ahmet Kurkmaz, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Murat Özbek sağ köprücük kemiğinde kırık teşhisi ile cerrahi servisinde müşahede altına alınırken; kazada ağır yaralanan araçta yolcu Ahmet Kurkmaz ise Yakın Doğu Hastanesine sevk edilerek burada yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.
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