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Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda kaza!

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Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda kaza!
Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda kaza!

Bugün saat 13.45 sıralarında, Lefkoşa – Güzelyurt anayolu üzerinde, Hüseyin Merteroğlu (E-80), yönetimindeki GA 968 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada Gönyeli Atatürk Caddesi’ne dönüşe geçtiği esnada o sırada anayol üzerinde Gönyeli çemberine doğru seyreden Oğuzhan Yıldızdal (E-24) yönetimindeki LT 967 plakalı araç ile çarpışmışlardır.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre kaza sonucu GA 968 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Zehra Merteroğlu (K-79) kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde vücudunun muhtelif yerlerinde kırık teşhisi ile Cerrahî servisinde müşahede altına alınmıştır.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

Fotoğraf: Arşiv

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