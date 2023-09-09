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Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu'nda kaza!

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Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu'nda kaza!
Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu'nda kaza!

09.09.20223 tarihinde, saat 03.30 sıralarında,  Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu 14-15 km’leri arasında (Yılmazköy - Serhatköy arası), Sami GENÇ (E-26), yönetimindeki PK 270 plakalı salon araç ile Güzelyurt istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, gidişine göre sola meyilli virajı geçtikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda çıkıp taş örgü duvara çarparak kontrolsüzce yol içerisine savrulup durmuştur.

Kazanın hemen ardından saat 03.40 sıralarında aynı güzergah üzerinde, Yaşar İZGE (E-71) yönetimindeki JS 285 plakalı salon araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada daha önceden meydana gelen trafik kazası sonrası yolun sol şeridi içerisinde hasarlı olarak durmakta olan PK 270 plakalı araca çarpmıştır.

Her iki kaza sonrası yaralanan araç sürücüleri ile JS 285 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Zehra İZGE (K-65), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmışlardır. Kazada ağır yaralanan Sami GENÇ yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınırken, kazada hafif yaralanan Yaşar İZGE ve Zehra İZGE’nin tedavilerine Acil Serviste devam edilmektedir. Soruşturma devam etmektedir.

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