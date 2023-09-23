Lefkoşa - Güzelyurt Anayolunda kaza!

23.09.2023 tarihinde, saat 03:00 sıralarında, Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu boyunca RD 084 plakalı salon aracı Güzelyurt istikametine doğru 92 mlgr alkollü içki tesiri altında kullanan Doğan GÜRCE (E-46) seyretmekte olduğu yolun üzerinde bulunan Metehan çemberine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çemberi çevreleyen bordür taşlarına çarpmıştır.
Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.