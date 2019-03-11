Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda kaza ! 5 kişi yaralı

Lefkoşa-Güzelyurt anayolunun Alayköy-Ağıllar kavşağında bugün öğleden sonra alkol ve aşırı sürat nedeniyle yaşanan kazada 5 kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre saat 14.00 raddelerinde, Lefkoşa — Güzelyurt Anayolu 3-4 kilometreleri içerisinde çift şeritli yolda sağ şerit içerisinde doğu istikametine doğru % 129 mlg alkollü içki tesiri altında seyreden Lefkoşa'da sakin 22 yaşındaki öğrenci Mustafa Uzakgiden yönetimindeki 06 ED 625 plakalı salon araç sürücüsü seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan Alayköy - Ağıllar çemberine süratli ve dikkatsizce yaklaşması sonucu kazaya neden oldu.

Uzakgiden’in aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve çembere giriş yapmakta olan Lefkoşa'da sakin 39 yaşındaki Musa Şimşek yönetimindeki PG 258 plakalı kamyonet aracın arka kısmına aracının ön kısmı ile çarpıp yol içerisinde kontrolsüz bir şekilde savrularak çember içerisinde bulunan bordür taşlarına aracının sağ arka tekerleği ile çarparak önü kuzey istikametine bakar şekilde durdu. PG 258 plakalı araç da yine kontrolsüz bir şekilde yol içerisinde ileriye doğru ilerleyerek yolun sol kısmında önü kuzey istikametine bakar şekilde durmuştur.

Kaza sonucu yaralanan 06 ED 625 plakalı araç sürücüsü Mustafa Uzakgiden ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Lefkoşa'da sakin 22 yaşındaki Eren Doğan, 21 yaşındaki Sevingül Ece Yılmaz ve 19 yaşındaki Mustafa Ateşer ile PG 258 plakalı araç sürücüsü Musa Şimşek Lefkoşa Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak yapılan ilk yardım tedavisine müteakip Mustafa Ateşer ve Sevingül Ece Yılmaz aynı serviste müşahede altına alındı. Mustafa Uzakgiden, Eren Doğan ve Musa Şimşek ise taburcu oldular.



