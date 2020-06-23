  • BIST 115.849
  • Altın 388,348
  • Dolar 6,8514
  • Euro 7,7612
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAUykuyu düzenleyen, stresi azaltan 6 koku

Lefkoşa – Güzelyurt anayolunda kaza!Bir araç takla attı

» »
Lefkoşa – Güzelyurt anayolunda kaza!Bir araç takla attı
Lefkoşa – Güzelyurt anayolunda kaza!Bir araç takla attı

       23.06.2020 tarihinde, saat 13.30 sıralarında, Lefkoşa – Güzelyurt anayolunun 7 – 8. kilometreleri arasında Yusuf UYAN (E-35), yönetimindeki RA 996 plakalı pick up araç ile Lefkoşa istikametine seyrettiği sırada, o esnada önünde ayni istikamete doğru seyreden ve arızalı olduğu için Muhsin ELDEM (E-70) yönetimindeki FF 634 plakalı araç tarafından çekilmekte olan GT 374 plakalı araca çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle ileri doğru savrulan  GT 374 plakalı araç ise kendisini çekmekte olan FF 634 plakalı araca çarpmıştır. Çarpma sonrası FF 634 plakalı araç takla atmıştır.

              Kaza sonucu  yaralanan RA 996 plakalı araç sürücüsü Yusuf UYAN, FF 634 plakalı araç sürücüsü Muhsin ELDEM ve  GT 374 plakalı araç sürücüsü  Cenk SERENGİL (E-55) kaldırıldıkları Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerini müteakip müşahede altına alınmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başbakanlık Önünde Coronavirüs Salgını Karşısında Yeterli Önlemlerin Alınmadığı Gerekçesiyle Eylem Düzenlendi23 Haziran 2020 Salı 15:05
  • ABD'de Siyahilerin Kovid-19'dan Hastaneye Kaldırılma Olasılığı Beyazların Yaklaşık 4 Katı23 Haziran 2020 Salı 15:00
  • Önemli uyarı23 Haziran 2020 Salı 14:59
  • Tüketiciler Derneği, Tüketici Kredileri Yasa Önerisi’nin yasalaşmasını istedi23 Haziran 2020 Salı 14:56
  • Lefkoşa-Güzelurt yolunda 3 araç bir birine girdi23 Haziran 2020 Salı 14:50
  • Enerji Verimliliği Konulu Webinar Düzenleniyor23 Haziran 2020 Salı 14:40
  • İspanya'da Yolsuzlukla Suçlanan Emerit Kral Juan Carlos'un Maaşı Kesildi23 Haziran 2020 Salı 12:07
  • Bakanlar Kurulu Toplandı23 Haziran 2020 Salı 11:52
  • Sosyal Adalet Hareketi: ''Halkın sağlığını düşünün’’23 Haziran 2020 Salı 11:28
  • Mutluyaka’da Yarın 7 Saatlik Elektrik Kesintisi Olacak23 Haziran 2020 Salı 11:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti