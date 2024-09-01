  • BIST 9833.22
  • Altın 2740.775
  • Dolar 34.0519
  • Euro 37.6074
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAİsrail Gazze'de tıbbı malzeme taşıyan yardım konvoyunu vurdu, beş nakliye çalışanı hayatını kaybetti

Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu'nda Trafik Kazası: 1 Yaralı

» »
Lefkoşa, 31 Ağustos 2024 - Bugün saat 15.00 sıralarında Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde Batı istikametine doğru seyreden bir araç, alkollü ve dikkatsiz sürüş nedeniyle kaza yaptı.
Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu'nda Trafik Kazası: 1 Yaralı

Lefkoşa, 31 Ağustos 2024 - Bugün saat 15.00 sıralarında Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde Batı istikametine doğru seyreden bir araç, alkollü ve dikkatsiz sürüş nedeniyle kaza yaptı.

Anıl Gün (26) yönetimindeki LY 275 plakalı salon araç, 224 miligram alkollü içki etkisi altında ve dikkatsizce seyir halindeyken, sola meyilli bir viraja geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, önce orta refüjdeki beton bariyere çarptı, ardından yolun solundan çıkarak durabildi.

Kaza sonucunda araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Ardel (29) yaralandı ve kaldırıldığı Cengiz Topel Hastanesi'nde müşahede altına alındı. Ardel'in sağlık durumuyla ilgili detaylı bilgi henüz paylaşılmadı.

Kazaya sebep olan sürücü Anıl Gün hakkında yasal işlem başlatıldı ve olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Polis, trafik kazalarının önlenmesi için sürücülerin alkollü araç kullanmaktan kaçınmaları ve dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar: Bin dolar asgari ücret olmaz31 Ağustos 2024 Cumartesi 20:09
  • Dinçyürek: Akıncı'nın sağlık durumu iyi31 Ağustos 2024 Cumartesi 20:09
  • Trafiğe bir can daha!31 Ağustos 2024 Cumartesi 20:08
  • Taçoy: Bölünmemizi bekleyenlere fırsat vermeyelim31 Ağustos 2024 Cumartesi 20:07
  • Erhürman KTTO Genel Kurulunda vurguladı: “Kıbrıs Türk halkı için doğru siyaset ve öngörülebilirlik şart!”31 Ağustos 2024 Cumartesi 16:16
  • Taçoy'a vekillerden destek artıyor! UBP Kurultayında saflar belli oluyor...31 Ağustos 2024 Cumartesi 16:10
  • "Türkiye’nin Desteği ile KKTC’ye Sahip Çıkmaya Devam Edeceğiz"31 Ağustos 2024 Cumartesi 15:22
  • Mahkemede Darp ve Sirkat Suçlaması: Zanlıya 5 Gün Tutukluluk Kararı31 Ağustos 2024 Cumartesi 15:19
  • Yeni Kıbrıs Partisi'nden Barış ve Savaş Karşıtı Çağrı31 Ağustos 2024 Cumartesi 14:52
  • Tatar, Akıncı’ya geçmiş olsun dileklerini iletti31 Ağustos 2024 Cumartesi 14:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti