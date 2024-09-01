Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu'nda Trafik Kazası: 1 Yaralı

Lefkoşa, 31 Ağustos 2024 - Bugün saat 15.00 sıralarında Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde Batı istikametine doğru seyreden bir araç, alkollü ve dikkatsiz sürüş nedeniyle kaza yaptı.

Lefkoşa, 31 Ağustos 2024 - Bugün saat 15.00 sıralarında Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde Batı istikametine doğru seyreden bir araç, alkollü ve dikkatsiz sürüş nedeniyle kaza yaptı.

Anıl Gün (26) yönetimindeki LY 275 plakalı salon araç, 224 miligram alkollü içki etkisi altında ve dikkatsizce seyir halindeyken, sola meyilli bir viraja geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, önce orta refüjdeki beton bariyere çarptı, ardından yolun solundan çıkarak durabildi.

Kaza sonucunda araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Ardel (29) yaralandı ve kaldırıldığı Cengiz Topel Hastanesi'nde müşahede altına alındı. Ardel'in sağlık durumuyla ilgili detaylı bilgi henüz paylaşılmadı.

Kazaya sebep olan sürücü Anıl Gün hakkında yasal işlem başlatıldı ve olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Polis, trafik kazalarının önlenmesi için sürücülerin alkollü araç kullanmaktan kaçınmaları ve dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha hatırlattı.