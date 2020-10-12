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Lefkoşa, Güzelyurt ve Lefke HAYIR

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Lefkoşa,Güzelyurt ve Lefke'de hayır.Girne, Mağusa ve İskele EVET dedi
Lefkoşa, Güzelyurt ve Lefke HAYIR

Dün Cumhurbaşkanlığı seçimi ile brlikte yapılan Halk oylamasında HAYIR oyu çıktı.

DETAY ÖZEL-HANİFE LEFKARALI

KKTC’de Anayasa değişikliği referandumunda Hayır 50.19, Evet ise 49.81 ile kesinleşti. 

KKTC’de seçmen Yüksek Mahkeme yargıçlarının şu an 8 olan sayısının 16’ya kadar artırılmasını öngören Anayasa değişikliğini de referandumla oyladı

Lefkoşa,Güzelyurt ve Lefke HAYIR.Girne, Mağusa ve İskele EVET dedi.

İşte sonuçlar:

MAĞUSA

1-274.jpg

GİRNE2-144.jpg

GÜZELYURT

3-098.jpg

 

LEFKE4-065.jpg

LEFKOŞA5-045.jpg

İSKELE6-027.jpg

 

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