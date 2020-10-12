Dün Cumhurbaşkanlığı seçimi ile brlikte yapılan Halk oylamasında HAYIR oyu çıktı.
DETAY ÖZEL-HANİFE LEFKARALI
KKTC’de Anayasa değişikliği referandumunda Hayır 50.19, Evet ise 49.81 ile kesinleşti.
KKTC’de seçmen Yüksek Mahkeme yargıçlarının şu an 8 olan sayısının 16’ya kadar artırılmasını öngören Anayasa değişikliğini de referandumla oyladı
Lefkoşa,Güzelyurt ve Lefke HAYIR.Girne, Mağusa ve İskele EVET dedi.
İşte sonuçlar:
MAĞUSA
GİRNE
GÜZELYURT
LEFKE
LEFKOŞA
İSKELE
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