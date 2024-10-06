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Lefkoşa-Güzelyurt Yolunda Alkollü Sürücü Kaza Yaptı: Araç Takla Attı

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Lefkoşa-Güzelyurt Yolunda Alkollü Sürücü Kaza Yaptı: Araç Takla Attı
Lefkoşa-Güzelyurt Yolunda Alkollü Sürücü Kaza Yaptı: Araç Takla Attı

Lefkoşa, 06.10.2024 - Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, alkollü bir sürücü ağır yaralandı. Saat 03:00 sıralarında Hülya Çakır (33), 139 mlgr alkollü içki etkisi altında, yönetimindeki JE 162 plakalı araçla Güzelyurt istikametine doğru seyrederken, İkidere Mevkii yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

Çakır’ın dikkatsizlik sonucu aracının kontrolünü kaybedip yolun solundan çıkarak toprak sete çarpmasıyla araç takla attı. Kazanın ardından ağır yaralanan Hülya Çakır, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı, ancak kazanın etkisiyle vücudunda çeşitli yaralanmalar olduğu bildirildi.

Soruşturma Sürüyor

Polis, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Hülya Çakır’ın alkollü araç kullanması ve dikkatsizlik sonucu kazaya neden olduğu tespit edilirken, yetkililer alkolün trafik kazalarındaki riskini bir kez daha vurguladı. Olayın tüm ayrıntıları ortaya çıkarılmaya çalışılırken, sürücünün sağlık durumu ve kazanın etkileri yakından takip ediliyor.

Alkollü araç kullanımının yasal sonuçları ve tehlikeleri üzerine yetkililer bir kez daha sürücüleri uyararak trafik kurallarına uyulması çağrısında bulundu.

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