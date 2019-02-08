Lefkoşa Güzelyurt yolunda kaza, 2 yaralı!

Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’nda saat 19.30 sırlarında trafik kazası meydana geldi.
Alayköy Çemberi yakınlarında olan kazada 2 kişi ağır yaralandı.
Saat 19.30 sıralarında meydana gelen kazada yaralananların Bangladeş uyruklu olduğu belirtiliyor. Yaralıların Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi.
Kazaya sebebiyet veren sürücünün isminin Örge Soğukpınar olduğu kaydedildi.
Polis olaylar ilgili soruşturma başlattı.
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