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Lefkoşa Güzelyurt yolunda kaza! 2 yaralı!

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Zifiri karanlıktaki Lefkoşa - Güzelyurt anayolu 16 - 17 km'leri arasında (Gürpınar yakınları) bu gece meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Lefkoşa Güzelyurt yolunda kaza! 2 yaralı!

Zifiri karanlıktaki Lefkoşa - Güzelyurt anayolu 16 - 17 km'leri arasında (Gürpınar yakınları) bu gece meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgiye göre kaza, saat 21:45’te meydana geldi. Faik Arçay (E-61) yönetimindeki GB 526 plakalı salon araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada, o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Cuma Fidan (E-36) yönetimindeki TBC 169 plakalı balya yüklü kamyonun arka kısmına çarptı. Kaza ihbarı üzerine 2 ambulans olay yerine sevk edildi. Kazada yaralanan GB 526 plakalı araç sürücüsü Faik Arçay ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Sevtap Arçay (K-47), sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Edinilen bilgiye yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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