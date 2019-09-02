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Lefkoşa Halk Dansları Festivali barış mesajlarıyla sona erdi

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Bu yıl 13.kez düzenlenen Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde Çağlayan Parkı’nda gerçekleştirilen son gece gösterileri ile sona erdi.
Lefkoşa Halk Dansları Festivali barış mesajlarıyla sona erdi

28 Ağustos gecesi açılışı yapılan ve 5 gün boyunca başkent Lefkoşa’da hem ülkemizden hem de yabancı  ülkelerden  halk dansları ekipleri ve  konserlerle çok kültürlü,çok renkli,eğlence dolu zamanlar yaşanmasına neden olan festivalin kapanışınde barış mesajları verildi. Hem festival komitesi adına sahneye çıkan Salim Piyale hem de Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) Başkanı 1 Eylül Dünya Barış Günü’nün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yaptılar. 1 Eylül Pazar geceki kapanış programında ilk olarak sahneyi LBO Latin Orkestrası alırken daha sonra sırasıyla Macaristan,Türkiye, Meksika,Polonya’dan konuk ekipler  ve ülkemizden de GöçTaş ve Gençlik Merkezi halk dansları ekipleri sahne alarak kendi kültürlerinden örnekleri Lefkoşalılar ile buluşturdular. Festivalin son gecesinde LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren ve Festival Komitesi’ni temsilen Mustafa Özgü tarafından teşekkür plaketleri de takdim edildi.
 

Lefkoşa her açından kültürel çeşitlilikle dolu 5 gün yaşadı
Hem ülkemiz halk danslarından örnekler ile farklı ülkelerin kültürlerinin festival boyunca Lefkoşalılarla buluşması,hem farklı ülke kültürlerinin birbirleri ile tanışması,etkileşmesi ve  kaynaşmasına hem de ülkemiz derneklerindeki gençlerin diğer ülkelerden gençlerle tanışıp sosyalleşmesine,arkadaşlık ve dostluk köprüleri kurmalarına katkı sağlayan festivalde Polonya ve Meksika’lı müzisyenler son gece birlikte sevilen Besame Mucho şarkısını spontan olarak icra ederlerken festival gelenekselleşmiş  toplu fotoğrafla sona erdi.
 

Harmancı: “İçiçe, renk renk ,farklılıklarımızı kabul ederek birbirimizi anlamayı başarmamız gerekiyor”
LTB Başkanı Mehmet Harmancı festivale yaptıkları katkılar için Cumhurbaşkanlığı, Gençlik Dairesi ve derneklerin tümüne teşekkür ederek başladığı konuşmasında uzun zamanlardan sonra Çağlayan’ın festival döneminde canlandığını, bölgeye farklı bir renk geldiğini kaydetti. Harmancı: “ Tüm renkleri burada kardeşçe birarada gördük. 1 Eylül Dünya Barış Günü mesajı da buradan böyle çıksın. İçiçe, renk renk ,farklılıklarımızı kabul ederek birbirimizi anlamayı başarmamız gerekiyor ve bu barışı ilmek ilmek örmek gerekiyor.  5 gece boyunca buram buram Kıbrıs,buram buram çok kültürlülük yaşadık. Herkese 5 gece boyunca  buraya katılan herkese, dansçılar/oyuncuların tümüne, tüm ekiplere ve festivalde görev alan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum.”

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