Lefkoşa Hamitköy’de narkotik operasyonu!

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından bugün saat 19.00 sıralarında düzenlenen operasyonda 2 kişi tutuklandı.
Hamitköy’de O.A.(E-26)’nın üzerinde ve kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada yaklaşık 5 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre yürütülen ileri soruşturmada kapsamında mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen S.F. (E-27)’nin tasarrufunda ise yaklaşık 15 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.
Bahse konu şahıslar tutuklandı, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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