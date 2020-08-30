Lefkoşa Hamitköy'de silah sesleri ve darp! İşte detaylar...

Polis açıklama yaptı.

Polis "Kavga, Rahatsızlık ve Meskun Mahalde Ateş Açma” başlığı ile şu açıklamayı yayınladı:

Bu akşam saat 21.00 sıralarında, Hamitköy'de Dr. Ziver Bodamyalı Sokak üzerinde, M.A, D.A, H.T, ve A.B. bir taraf olmak üzere diğer taraf olan Ü.A, I.A, T.A. ve A.A. aralarında çıkan tartışma sonucu birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerinde elleri ve ayakları ile vurup kavga ettikleri sırada M.A. ikametgâhı içerisinden almış olduğu av tüfeği ile meskun mahalde iki el havaya ateş açmıştır.

Olaya karıştığı tespit edilen şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup soruşturma devam etmektedir.”