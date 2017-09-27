Lefkoşa Haspolat Sanayi yolundaki kazada 2 yaralı

KKTC genelinde sıklıkla meydana gelen kazalara bir yenisi daha eklendi. Haspolat Sanayi yolunda saat 18.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

KKTC genelinde sıklıkla meydana gelen kazalara bir yenisi daha eklendi. Haspolat Sanayi yolunda saat 18.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Haspolat Sanayi Bölgesinin Anayolu üzerinde Mağusa istikametinden Lefkoşa istikametine doğru seyreden GE 381 plakalı kamyonet sürücüsü sürat nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçtikten sonra takriben 10 metre derinliğindeki çukura düşerek ters döndü.

Ters dönen kamyonette sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan bir kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Çukur içerisinde ters dönen kamyonet iki çekici tarafından güçlükle düzeltilerek çukurdan çıkartıldı.

Muhtemel ikinci kazaya neden vermemek için Polisin yolu kapatarak geçişlere bir süreliğine izin vermediği gözlemlendi. Yol, kamyonettin iki çekici vasıtası ile çukurdan çıkartıldıktan sonra tekrar trafiğe açıldı.