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Lefkoşa – Haspolat yolunda TIR kazası

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Lefkoşa – Haspolat yolunda TIR kazası
Lefkoşa – Haspolat yolunda gerçekleşen kazada, TIR refüjü yararak durabildi...

Lefkoşa – Haspolat yolunda bu sabah yaşanan kaza ucuz atlatıldı. Bariyerlere çarparak yolu ayıran ve refüj içerisinde durabilen TIR, hasara uğradı.

Bariyerler muhtemel bir faciayı önledi

 Ali Gezmen isimli TIR şoförü, Haspolat Lefkoşa Anayolu’nda yağmurlu havadan dolayı kayganlaşan zemin nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybetti.

TIR’ı orta refüje sokan Gezmen, 3 aydınlatma direğine hasar vererek kısmen karşı şeride geçti ve bariyerlerin etkisiyle durabildi.

TIR şoförü Ali Gezmen ve araçta yolcu bir kişi kaza sonrası hastaneye kaldırıldı. Kazanın sabah saatlerinde olması trafiğin aksamasına neden oldu ve trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.

Trafiği uzun süre aksatan ve uzun kuyrukların oluşmasına neden olan FG 268 plakalı TIR, kurtulduktan sonra Haspolat istikametinde yoluna devam etti.

Kaynak: Kıbrıs Sözcü

 

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