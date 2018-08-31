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Lefkoşa Haspolat'ta 5 adet kuzu çaldı, polis tarafından suç üstü yakalandı!

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Haspolat'ta 5 adet kuzu çaldı, polis tarafından suç üstü yakalandı!
Lefkoşa Haspolat'ta 5 adet kuzu çaldı, polis tarafından suç üstü yakalandı!

HAYVAN HIRSIZLIĞI         
30.08.2018 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Haspolat’ta polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu S.K.(E-33)’nin kullanımında bulunan van araç içerisinde çalıntı olduğundan şüphelenilen beş adet kuzu bulunarak emare olarak alınmıştır.

Yapılan ileri soruşturmada, bahse konu kuzuları, aynı gün saat 20:30 sıralarında, S.K.(E-33)’nin, A.A.(E-16) ile birlikte Düzova’da Mehmet OKDUMAN’a ait ağıldan çaldıkları tespit edilmiştir.

Adı edilenlerin yapılan ileri sorgulamalarına, 2018 yılı Nisan ayı içerisinde, Haspolat’ta bulunan Mustafa DAĞAŞANER’e ait ağıldan iki ayrı kez toplamda 15 adet daha kuzuyu çalıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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