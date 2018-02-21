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Lefkoşa Haspolat'ta trafik kazası meydana geldi, ​​​​​​​Van aracın önü kalmadı !..

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Lefkoşa Haspolat'ta trafik kazası meydana geldi, ​​​​​​​Van aracın önü kalmadı !..
Lefkoşa Haspolat'ta trafik kazası meydana geldi

Van aracın önü kalmadı !..

KKTC genelinde sıklıkla meydana gelen trafik kazalarına bugün bir yenisi daha eklendi. Haspolat Sanayi yolunda meydana gelen trafik kazasında iki araç ağır hasara uğradı.

Haspolat Sanayi anayolunda, hurdacılar önünden Lefkoşa – Mağusa Anayoluna doğru seyreden LS 738 plakalı Isuzu marka vasıtaya, Kirli Sanayi tali yolundan gelip, kavşakta durmadan Anayola çıkış yapan, NA 975 plakalı, Ford van araç çarparak trafik kazasına neden oldu.

NA 975 plakalı Ford marka van aracın ön kısmı tamamıyla hasarlanırken, ön tamponun çarpışma noktasından 75 metre ileriye fırlaması dikkat çekti.  LS 738 plakalı Isuzu marka aracın ise sağ ön çamurluğunda hasar meydana geldi.

Çarpanın etkisi ile van araç sürücüsü şok geçirirken bir süre arabanın direksiyonu başından ayrılmadığı gözlemlendi. NA 975 plakalı vasıtada meydana gelen ağır hasar nedeniyle olay yerinden çekici ile taşındı.

Minareliköy Karakolunun meydana gelen kaza ile ilgili olarak gerekli tespit ve  incelemleri  yaptığı öğrenildi.

 

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