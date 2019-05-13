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Lefkoşa Hayvan Barınağı’na Keller Williams’dan Anlamlı Katkı

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Gayrimenkul danışmanlık şirketi Keller Williams (KW), dünyanın dört bir yanında eş zamanlı yapılan sosyal sorumluluk günü "Red Day" etkinliğini Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) yönetiminde bulunan Lefkoşa Hayvan Barınağı’na katkı yaparak gerçekleştirdi.
Lefkoşa Hayvan Barınağı’na Keller Williams’dan Anlamlı Katkı

Geleneksel olarak her yıl mayıs ayının ikinci perşembe günü düzenlenen Red Day organizasyonuyla, tüm KW çalışanları LTB Hayvan Barınağı’nda çiçeklendirme, salıncak, kulübe damlarının tamiratı ve barınak tellerinin boyamasını yaptılar.  KW çalışanlarının barınakta kullanılmak üzere ilaçmala aracı katkısında bulunduğu etkinlikte  ayrıca, gönüllü veterinerler de barınakta bulunan köpeklere sağlık taraması yaptı.

 

LTB Başkanı Mehmet Harmancı "Red Day" etkinliği kapsamında yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek KW çalışanlarına özverili çalışmaları ve katkılarından ötürü teşekkür etti. Başkan Harmancı yapılan katkılarla sevimli dostların çok daha güzel bir yuvaya sahip olacaklarını ifade etti.

 

Keller Williams Kıbrıs Bölge Müdürlüğü Kültür Komitesi Başkanı Fetanet Can ise yaptığı konuşmada "Red Day" etkinliği kapsamında Lefkoşa Hayvan Barınağı’nda tamir ve tadilatlar gerçekleştirdiklerini söyledi.

 

 

 

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