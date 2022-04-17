Lefkoşa Hayvan Barınağı’nda aşılamalar yapıldı

Uzman veterinerler tarafından Lefkoşa Hayvan Barınağı’nda bulunan 285 sevimli dosta hem yıllık karma aşıları yapıldı hem de iç-dış parazitleri tamamlandı.

LTB’nin barınakta görevli personelinin de yardımıyla gerçekleştirilen aşılama sayesinde olası salgınlar önlenirken, barınaktaki sevimli dostlara sunulan sağlıklı ve güvenli ortamın devamı sağlanıyor.



Sevimli Dostların Sahiplendirilmeleri devam ediyor LTB Sevimli Dostlar Ekibi, barınaktaki sevimli dostlara yuva ve koruma sağlamakla beraber, sadece barınma ve beslenme ihtiyaçları ile değil, aynı zamanda kayıt işlemleri, sağlık kontrolleri, aşılama, kısırlaştırma ve sahiplendirilmeleri ile de ilgilenen bir merkez olarak hizmet veriyor.



Lefkoşa Hayvan Barınağı kapasitesi kapsamında sevimli dostlarımıza yuva bulana kadar hizmet veriliyor.

Barınaktan sahiplenilen her sevimli dost, sokaktaki başka bir sevimli dostumuzun yuva bulana kadar barınakta kalabilmesini sağlıyor.

LTB Sevimli Dostlar ekibinin çalışmalarına www.ltbsevimlidostlar.com web sitesinden ve “LTB Sevimli Dostlar” Facebook sayfasından takip edebilir.

Ayrıca, yine www.ltbsevimlidostlar.com sitesinden sahiplenilebilecek sevimli dostların fotoğrafları ile bilgilerine ulaşılabilirken aynı zamanda hem sokaktaki hem de barınaktaki sevimli dostların ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlayabilirler.



Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde (LTB atölyeler yanı) bulunan Lefkoşa Hayvan Barınağı hafta içi her gün 12.00-14.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

Ayrıca, sevimli dostları sahiplenmek isteyenler 0533 868 3377 numaralı telefondan Emre Batunlu’ya ulaşabilirler.