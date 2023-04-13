Lefkoşa İktisat Kooperatifi Üye İnisiyatifi, Kooperatif Şirketler Mukayyitliği’ne siyah çelenk bıraktı

Lefkoşa İktisat Kooperatifi (Li-Koop) Üye İnisiyatifi, “kooperatifin üç ayı aşkın süredir kayyumla yönetildiği” gerekçesi ve Olağanüstü Genel Kurul talebiyle Kooperatif Şirketler Mukayyitliği önünde eylem yaparak, kapısına siyah çelenk bıraktı.

Eylem sırasında Kooperatif Şirketler Mukayyidi Çelebi Ilık da, mukayyitlik önüne gelerek, basına açıklama yaptı. “Kooperatiflerin yönetimlerine el koymak gibi bir düşüncemiz, hele hele Çelebi Ilık’ın hayatta olmamıştır” diyen Ilık, Li-Koop’ta seçim olacağını açıkladı.

İnisiyatif üyeleri, mukayyitlikten bilgi alarak, Lefkoşa İktisat Kooperatifi’nde Olağanüstü Genel Kurul’un 27 Mayıs’ta yapılacağını açıkladı.

Eylemde, “Li-Koop Üyelerinindir Derhal Seçim”, “Li-Koop’u Kayyumlar Yönetemez”, “Çelebi Ilık Sözünü Tut” ve “Kooperatifimiz Siyasetçilerin Çiftliği Değildir” yazılı pankart ve dövizler açıldı.

-Basın açıklaması

Eylemde, Lefkoşa İktisat Kooperatifi Üye İnisiyatifi adına basın açıklamasını İlke Davulcu yaptı.

“Bugün buraya Lefkoşa İktisat Kooperatifi ortakları olarak kooperatifimize sahip çıkmaya geldik” denilen açıklamada, “3 ayı aşkın süredir kooperatifin atama kayyumlar tarafından yönetildiği” kaydedildi.

“Kooperatif Şirketler Mukayyitliği’nin Kemal Deniz Dana dönemindeki müdahaleleri ile başlayan iç huzursuzluğun o zamandan beri devam ettiği” ifade edilen açıklamada, yaşanan huzursuzluklara çözüm için 400 civarında kooperatif üyesinin imzasıyla Kooperatif Şirketler Mukayyitliği’ne Olağanüstü Genel Kurul talebinde bulunulduğu belirtildi.

-“Kooperatifimizin güven veren yapısı zayıflatıldı”

“14 ay önce yapılan başvurularının görmezden gelinerek, kooperatifte var olan sıkıntıların katlanarak, büyütüldüğü” savunulan açıklamada, kooperatifin güven veren yapısının zayıflatıldığı ifade edildi.

Bunun sadece Li-Koop üzerinde yapılmaya çalışılan bir oyun olmadığı kaydedilen açıklamada, “iktidarların, uzun zamandır özerk yapıya sahip, Kıbrıs Türk toplumunun gelişmesini sağlayan kooperatifleri, siyasi istihdam ve para dağıtma merkezi olarak gördüğü” öne sürüldü.

“Devlet dairelerinde istihdam yapamamanın yarattığı baskı nedeniyle iktidar partilerinin, Kooperatif Şirketler Mukayyitliği üzerinden kooperatiflere saldırdığı” iddia edilen açıklamada, “iktidar partilerinin, isteklerini yerine getirmek için her 6 ayda yeni mukayyit ataması yapar duruma geldiği” savunuldu. Hükümete çağrı yapılan açıklamada, “Kooperatifimizde yarattığınız baskıcı yönetim anlayışına boyun eğmeyeceğiz” denildi.

Kooperatif Şirketler Mukayyidi Çelebi Ilık’a, 400’ü aşkın üyenin Olağanüstü Genel Kurul talebinin neden yerine getirilmediği sorusu sorulan açıklamada, “Göreve geldiğiniz günden beridir Li-Koop’ta seçim yapacağınızı söylüyorsunuz. Ama ne zaman yapacağınızı bir türlü söylemiyorsunuz. Veya niye söyleyemiyorsunuz? Sayın Ilık, kredi kooperatiflerinin üyeleriyle karşılıklı güvene dayalı bir yapıya sahip olduğunu sizlere tekrar hatırlatırız” ifadeleri kullanıldı.

-“Kooperatifler halkın malıdır”

Üyeyi temsil edecek yeni bir yönetimin oluşması için Olağanüstü Genel Kurul yapılması talebi yinelenen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Sizlerin görevi kooperatifleri fili olarak yönetmek değil, denetleyip üyeyi bilgilendirmektir. Kooperatifler üyelerinin ve dolayısıyla halkın malıdır. Sizler sadece atanmış memurlarsınız. Kooperatifi yönetmek sizin yetkinizde değildir. İngiliz döneminden kalma Fasıl 114’ün bugüne kadar günümüze uyarlanmamasını fırsat bilerek kooperatifleri çirkin siyasetin arka bahçesine çevirmenize izin vermeyeceğiz. Çünkü kooperatifler bu ülkenin geleceğidir.”

Olağanüstü Genel Kurul talebi yerine getirilene dek Turizm Bakanlığı ve Başbakanlık da dahil yeni bir eylemlilik süreci başlatılacağı duyurulan açıklamada, “Bu sizlere son uyarımızdır derhal kooperatifimizde hakkımız olan sandığı kurun. Li-Koop biz üyelerindir, biz yöneteceğiz” denildi.

-Ilık

Basın açıklamasının ardından Kooperatif Şirketler Mukayyidi Çelebi Ilık da, basına açıklama yaptı. Demokratik eylemlere söyleyecek bir sözü olmadığını, eylem yapanları anlamak gerektiğini ifade eden Ilık, “Kooperatiflerin yönetimlerine el koymak gibi bir düşüncemiz, hele hele Çelebi Ilık’ın hayatta olmamıştır. Beni tanıyan insanlar bilir” diye konuştu.

Göreve geldiğinde 21 tane kooperatifi, Kooperatif Şirketler Mukayyitliği’nin yönettiğini kucağında bulduğunu dile getiren Ilık, Li-Koop üyeleri ve yönetiminin rahat olmasını istedi. Üyelerinin tırnaklarıyla yarattığı her bir değeri, her bir kooperatife 2023 yılı içerisinde geri verebilmek için çalışma başlattıklarını kaydeden Ilık, hiçbir kooperatifle bir sorunları olmadığını söyledi.

Denetimin bitmek üzere olduğunu belirten Çelebi Ilık, tarihin mukayyitlikten öğrenilebileceğini, Li-Koop’ta seçim olacağını açıkladı. Ilık, Li-Koop üyelerinin demokratik olarak oylarını kullanıp, Yönetim Kurulunu seçeceklerini belirtti.

-Lefkoşa İktisat Kooperatifi’nde Olağanüstü Genel Kurul 27 Mayıs’ta yapılacak.

İnisiyatif üyeleri daha sonra, mukayyitlikten bilgi alarak, Lefkoşa İktisat Kooperatifi’nde Olağanüstü Genel Kurul’un 27 Mayıs’ta yapılacağını açıkladı.