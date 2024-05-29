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Lefkoşa İlçe Emniyet Kurulu yangın önlemlerini görüştü

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Lefkoşa İlçe Emniyet Kurulu, ilçe emniyetinin ve huzurunun sağlanması, hava sıcaklığının artmasıyla çıkan yangınlara karşın alınması gereken tedbirleri görüşmek amacıyla toplandı.
Lefkoşa İlçe Emniyet Kurulu yangın önlemlerini görüştü

Lefkoşa Kaymakamı Cemal Kuyucu tarafından verilen bilgiye göre, cuma günü yapılan toplantı Lefkoşa Kaymakamlığı toplantı salonunda yer aldı.

Toplantıda alınan kararlar ve görüşülen konular şöyle:

“Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ile Lefkoşa Türk Belediyesi’nin birlikte çalışma yaparak Haspolat bölgesinde ağaç kesimi, ot ve çevre temizliği yapması. Su İşleri Dairesi’nin bölgesel bazda çalışma yaparak olası yangında kullanılabilecek su kuyularını belirlemesi. Beyköy ve Alevkayası bölgelerinde bulunan ve Güvenlik Kuvvetleri tarafından atış alanı olarak kullanılan bölgede 3 ayrı yere yangın şerdi açılması. Yangın şeridi oluşturulabilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli yazışmaları yapılarak önce bölgenin mühimmat temizliğinin yapılması. Yangın riski yüksek olan Kalavaç ve civarının temizliğinin yapılması görüşüldü. Orman Dairesi yangın gözetleme kulelerinin aktif olduğunu ve olası bir yangın durumunda hazır olduklarını belirtti. İlçe Emniyet Kurulu toplantısına Çevre Koruma Dairesi tarafından katılım sağlanması ve olası yangınların önlenmesi amacı ile Dairenin görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi kararı alındı.”

 

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