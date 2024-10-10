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Lefkoşa ile İskele'de asayiş ve trafik denetimi

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 Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanlarında dün 20.00-24.00 saatleri arası eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri yapıldı.  
Lefkoşa ile İskele'de asayiş ve trafik denetimi

 Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanlarında dün 20.00-24.00 saatleri arası eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri yapıldı.  

Polis Basın Bülteni’ne göre, Lefkoşa’daki denetimlerde eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapan yerler, gece kulüpleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi. Ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Kumarhanelerdeki denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak toplam 13 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

937 araç sürücüsünün kontrol edildiği trafik denetimlerinde 84’ü yasal hız sınırı üzerinde, 31’i seyrüsefer ruhsatsız, 7’si emniyet kemeri takmadan, 5’i sigortasız, 1’i alkollü içki tesiri altında ve 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmaktan rapor edildi. 61 sürücü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 3’ü de trafik ışıklarına uymamaktan ceza aldı.

Toplam 386 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 36 araç ise trafikten men edildi.

 - İskele'deki denetimler

 İskele’deki denetimlerde ise eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Kumarhanelerdeki denetimlerde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 20 kişi tespit edilerek, aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik denetimlerinde 1070 araç sürücüsü kontrol edildi. Sürücülerin 67’si yasal hız sınırı üzerinde, 18’i seyrüsefer ruhsatsız, 5’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 5’i sigortasız, 3’ü emniyet kemeri takmadan ve 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmaktan rapor edildi. Sürücülerin 16’sı ise sürüş esnasında cep telefonu kullanmaktan ceza aldı. 

Toplam 217 araç sürücüsünün çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 23 araç trafikten men edilirken, 3 sürücü de tutuklandı.

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