Lefkoşa ile İstanbul kardeş şehir oldu

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) arasında bugün (10 Aralık Perşembe) “Kardeş Şehir Protokolü” imzalandı. LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde online olarak imzaladığı protokol kapsamında başta kültürel, sosyal ve ekonomik alanlar olmak üzere her konuda işbirliği yapılması hedefleniyor.

Pandemi süreci nedeni ile online video konferans şeklinde gerçekleştirilen imza töreninde Lefkoşa’da LTB Müdürü Fikri Özgüvenli, LTB Müdür Muavini Ferdiye Sav ile LTB Meclis Üyesi ve Dışilişkiler Komisyonu Başkanı Salih Çeliker ile LTB Dış İlişkiler ve Organizasyon Şube Amiri Münevver Atakan hazır bulunurken, İstanbul’da ise KKTC İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan ile İBB Dış İlişkiler Daire Başkanı Mehmet Alkanalka hazır bulundu.

Başkan Harmancı: “İstanbul ile Lefkoşa çığır açıcı bir iş birliğine imza atıyor”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, “Değerli dostum, kıymetli mevkidaşım” diyerek başladığı konuşmasında, KKTC İstanbul Başkonsolusu Çınar ile İBB personeline selamlarını iletirken, sevgisini ve kardeşliğini her zaman hissettiği tüm Türkiye halkına da selamlarını iletti.



Bugün çok önemli ve anlamlı bir işbirliği adımının atıldığını vurgulayan Başkan Harmancı, “Dünya metropellerinden biri olan İstanbul ile Lefkoşa çığır açıcı bir iş birliğine imza atıyor” dedi.



Her iki şehrinde aşkla tarif edildiğini ifade eden Harmancı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şehirlerimizin pek çok ortak noktaları var. Lefkoşa’nın da İstanbul’un da aslında tek rengi yoktur, bu renkler iç içe geçmiş, el ele vermiş ve tam da insan haklarında bahsedildiği gibi kardeşçe, barış içerisinde yaşamaktadır. Bizler de o renklere samimiyetle ev sahipliği yapmaya çalışıyoruz”



Harmancı: “İBB ile kardeşlik ilişkisinin sonucu ayrımsız herkese yansıyacaktır”

Harmancı “Bilindiği üzere her iki şehirde de farklı dinlerden, farklı etnik gruplardan, farklı dillerden insanlar bulunuyor. İnanıyorum ki bu kardeşliğimiz bir arada yaşadığımız toplumlara da çok değerli mesajlar verecek ve bu işbirliğinin olumlu sonuçları tüm kesimlere ayrımsız yansıyacaktır” dedi.

Harmancı: “Sosyal adalet ve toplumsal barış konularındaki ortak kararlılığımızı kurumsal bir evreye taşımaktan mutluluk duyuyoruz”

Yerel yönetimlerin toplumsal barış, sosyal adalet gibi çok önemli sorumlulukları olduğuna vurgu yapan Harmancı, bu bağlamda İBB’nin de aynı kararlılıkla çalıştığını belirerek, bu ortak kararlılığı kurumsal bir evreye taşımaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Lefkoşa ile İstanbul’un sosyal politikalar gibi alanlarda ortaklaştığı vizyon ve hizmetleri olduğunu ifade eden Başkan Harmancı, LTB olarak Kıbrıs sorununun

yarattığı sosyal, ekonomik ve siyasi engellerin olduğu bir ortamda birçok ilklere imza atmaya çalıştıklarını söyledi.



Başkan Harmancı sözlerini şöyle sürdürdü: “Kıbrıs sorunu gibi bizi kuşatan çerçeveleyen bir ortam içerisinde yine de ilklere imza atmaya devam ediyoruz. İlk ve tek Kadın Sığınma Evi belediyemiz tarafından hizmete sunuldu. Paylaşım Mutfağı hazırladığı yemekler ile ihtiyaçlı insanlarımıza günde bir öğün yemek sağlıyor, Engellemeyen Lefkoşa Birimimiz özel gereksinimli bireylere ulaşım, dolaşım, erişebilirlik ve toplumsal yaşama katılım hususlarında hizmet veriyor, eğitim her çocuğun hakkı diyerek kısa süre önce de LTB El Ele Kreşimizi yeni binamıza taşıdık.

İBB ile bu alanlarda birçok ortak noktamız var. Bu tecrübeleri beraber ileri taşımaktan büyük mutluluk duyacağı.”

1948 yılında tam da böyle gün BM Genel Kurulu’nda İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi kabul edilmişti. 90’lı yıllardan itibaren ise insan hakları kentleri ve kent hakları çok yoğun bir şekilde tartışılmaya başlandı. Ve tam da sizler ve bizlerin bir başka benzeştiği nokta da demokratik katılımcılık noktası. Süreçlere insanlarımızın aktif olarak katılması, çözüm üretme süreçlerine katılmaları, denetleyici olması gibi konular da bir arada daha da geliştirebileceğimiz uygulamalar olarak gözümüze çarpıyor”



Başkan Harmancı: “Beraber Paylaşabilmek olgusu her iki şehirde de var”

Başkan Harmancı: “Sizler de bizler de dayanışmayı çok iyi bilen belediyeleriz. Emeği de ekmeği de paylaşmaya çalışan kurumlarız ve bunu da yurttaşlarımızla beraber yapıyoruz. Sizler zor zamanlarda birlikte başaracağız diyorsunuz bizler beraber başaracağız diyoruz. Bu bağlamda da aslında çok benzeşiyoruz. Son dönemlerde sizlerin de muzdarip olduğu Covid-19 ile bütün dünya aslında yeni bir döneme de girdi. Dayanışmayı daha çok arttırmamız gereken, kolektif uyumu daha çok sağlamamız gereken bir döneme adım attık. Bence her iki şehirde bu bağlamda da şehrinde yaşayanlara çok olumlu pratikler sergilemişlerdir. Küresel düşünürken bir kez daha yerelin de önemi ortaya çıkmıştır” dedi.

Başkan Harmancı: “Gençlerimiz uluslararası platformlara ulaşması için de LTB ile İBB’nin ortaklığı büyük bir çığır açacaktır”

KKTC’nin içinde bulunduğu durumdan dolayı özellikle ülkedeki gençlerin uluslararası toplumla buluşamıyor olması, kültürel ve sportif aktivitelerde yer alamadığı gerçeğinin var olduğunu dile getiren Başkan Harmancı “Gençlerimizin artık Kıbrıs’ın kuzeyindeki platformlar ve sahalarla birlikte dünyadaki yaşıtları gibi uluslararası platformlarda hak ettikleri şekilde yer almalarını istiyoruz. Bunu da emin olun ki ülkedeki uluslararası tanınmış kimliğe sahip tek kurum olan LTB ile uluslararası alanda çok büyük bir etkiye sahip İBB’nin ortaklığı büyük bir çığır açacaktır ve insanımıza İnsan Hakları Günü’nde verebileceğimiz en önemli mesajlardan biri olacaktır” dedi.

Başkan Harmancı: “Tahakküme dayalı değil ortaklığa ve kardeşliğe dayalı bir işbirliği ile her şey daha da güzel olacak”

Konuşmasına “Siz yola çıkarken ‘heyecanımız yüksek, gençliğimiz var’ demiştiniz, ben de diyorum ki heyecanlarımız gerçekten yüksek, gençliğimiz de var ve eminin olun ki hem Lefkoşa’nın hem de İstanbul’un gençlerini de, şehirde yaşayanlarını da beraber daha da güzeli başarmak adına bu imzayı atacağız. Sizlere, ekibinize, kendi ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” diye devam eden Başkan Harmancı, sözlerini “Emin olun ki bu bir başlangıç ve bundan sonrası daha da güzel olacak. Bu anlamlı günde, Lefkoşa ile İstanbul’un kardeşliği hem Türkiye’de yaşayan her bir bireye hem de Kıbrıs’ta yaşayanlara umut olacak, tahakküme dayalı değil ortaklığa ve kardeşliğe dayalı bir işbirliğinin kapılarını açacak. Başka bir diyaloğun mümkün olduğunu anlatacak. Tahakküme dayalı değil, ortaklığa dayalı kardeşliğe dayalı bir iş birliğinin kapılarını açacak.” diye tamamladı.

Başkan İmamoğlu: “Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ın iki güzide kentinin kardeşlik protokolünü imzalamanın gururunu yaşıyorum”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın şahsında tüm Lefkoşa halkına selam ve sevgilerini yollayarak başladığı konuşmasında iki kardeş toplumun ,Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ın iki güzide kentinin kardeşlik protokolünü imzalamanın gururunu yaşadığını dile getirdi. Kuzey Kıbrıs’ta geçirdiği yıllar ve oluşan dostluklar açısından da Kıbrıs’ın kendisi için ayrı bir yerde olduğunu dile getiren İmamoğlu, Türkiye’nin lokomotif şehri İstanbul ile Kuzey Kıbrıs’ın başkenti Lefkoşa’nın kardeşliği ile güzel işlere imza atacaklarına inandığına vurgu yaparak önümüzdeki günlerde hem kentsel açıdan hem fiziksel katkılar ve farklı deneyimlerin paylaşıldığı masalar kurulmasını açısından birçok gelişmeyi birlikte yaşayacaklarının altını çizdi.



Başkan İmamoğlu: “Bu zor günlerde tüm imkan ve deneyimlerimizi sizlerle paylaşmayı vazife biliyoruz.”

İBB Başkan İmamoğlu, “Pandemi dünyayı önemli bir sınavdan geçirtiyor. Bu zor günlerde tüm imkan ve deneyimlerimizi sizlerle paylaşmayı vazife biliyoruz. Yüzyüze düşündüğümüz bu töreni de dijital ortamda yapmamıza sebep oldu. Mevkidaşım, Başkan Mehmet Harmancı’ya gösterdiği çabalar ve bu diyalog sürecini başlattığı için ayrıca teşekkür etmek isterim.” dedi.



Başkan İmamoğlu: “Dünya İnsan Hakları Günü’nde bu imzayı atmak ayrıca önem arz ediyor”

Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi’nin 82. yıldönümü olan 10 Aralık tarihinde bu imzayı atmalarının da ayrıca önemli olduğuna vurgu yapan Başkan İmamoğlu, hem Lefkoşa ve oradaki insanların hakları adına bu özel günün ayrı bir kıymeti olduğunu ifade etti. Yerel yönetimlerin kamu haklarından eşit yararlanma noktasında İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde ayrı bir yerde durduğuna ve belediyelerin örnek olmak zorunda olduklarının altını çizdi. 21.yüzyılın kentler yüzyılı olacağına inandığını ve göreve başladıktan sonra şehirlerarası diyalogda uluslararası boyutta sıkı işbirliklerine imza attıklarını kaydeden İmamoğlu, Kovid sürecinin yüzyüze diyaloglara mani olsa da İstanbul’un aynı dönemde onlarca şehirle online görüşmeler yaptıklarını ve şehirlerin gelecekleri için,daha iyi işbirlikleri için deneyimlerini paylaştıklarını söyledi.

Başkan İmamoğlu “Aynı dili konuşan, aynı duyguları paylaşan, birbirini derinden hissedenlerle protokol imzalıyoruz”

Aynı dili konuşan, aynı duyguları paylaşan, birbirini derinden hisseden, Türkiye’deki insanların bir gözünün ve kulağının tüm hassasiyetle üzerinde olduğu bir toprakla, başkent Lefkoşa ile imzalanacak protokolün hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan İmamoğlu , “Kardeş şehir protokolünün bir an önce karşılıklı hizmet bazlı başarılarla buluşmasını dilerim.” diyerek sözlerini tamamladı.

Başkonsolos Çınar: “Her iki şehre ve halka da hayırlı olsun”

KKTC İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar da böylesi önemli bir imza töreninde bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek her iki şehre ve halka da hayırlı olmasını diledi.

İmza töreni sonunda LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu pandemi sürecinin tamamlanması ile fiziksel anlamda bir araya gelmek yönünde taleplerini karşılıklı olarak paylaştılar.