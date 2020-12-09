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Lefkoşa ile İstanbul “Kardeş Şehir” oluyor

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa Türk Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni kardeş yapan protokolün yarın online bir seremonide imzalanacağını duyurdu.
Lefkoşa ile İstanbul “Kardeş Şehir” oluyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa Türk Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni kardeş yapan protokolün yarın online bir seremonide imzalanacağını duyurdu.

Dünya İnsan Hakları Günü olan 10 Aralık’ta (yarın) Lefkoşa Türk Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni kardeş yapan protokolü mevkidaşım İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile on-line bir seremonide imzalayacağız.

Büyük bir adım ve büyük bir işbirliği...

 

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