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Lefkoşa ile Limasol’a 125 yeni akıllı trafik ışığı konulacak

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Güney Lefkoşa ile Limasol’a, 125 yeni akıllı trafik ışığı konulacağı bildirildi.
Lefkoşa ile Limasol’a 125 yeni akıllı trafik ışığı konulacak

Politis gazetesinin haberine göre, Güney Kıbrıs Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Yannis Karusos, 125 yeni akıllı trafik ışığıyla trafik yoğunluğunun azaltılmasını ve iki ilçe arasındaki tıkanıklığın giderilmesini hedeflediklerini söyledi.

Habere göre Karusos, önümüzdeki günlerde akıllı trafik ışıkları için ihaleye çıkacaklarını ve trafik ışıklarından 80’inin Güney Lefkoşa’ya, 45’inin de Limasol’a konulacağını açıkladı.

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