Lefkoşa ilk kez IMD Smart City (Akıllı Şehir) Endeks Raporu'na dahil oldu.

Lefkoşa, "Yapılar" kategorisinde "CC", "Teknoloji" kategorisinde "C" ödülüne layık görüldü.

Lefkoşa Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Lefkoşa ile ilgili araştırmanın öne çıkanları arasında karayolu trafiği için en yüksek önceliğin %67.2'ye verildiği belirtildi.

Onu %51,3 ile barınma, %45,4 ile yolsuzlk ve sekkurt yer serda yer aldılar.