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Lefkoşa ilk kez IMD Smart City (Akıllı Şehir) Endeks Raporu'na dahil oldu.

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2023 IMD Smart City Endeksi'ne göre (https://imd.cld.bz/IMD-Smart-City-Index-Report-20231/28/), Lefkoşa 141 akıllı şehir arışında 117'inci serada yer aldı.
Lefkoşa ilk kez IMD Smart City (Akıllı Şehir) Endeks Raporu'na dahil oldu.

Lefkoşa, "Yapılar" kategorisinde "CC", "Teknoloji" kategorisinde "C" ödülüne layık görüldü.

 Lefkoşa Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Lefkoşa ile ilgili araştırmanın öne çıkanları arasında karayolu trafiği için en yüksek önceliğin %67.2'ye verildiği belirtildi.

Onu %51,3 ile barınma, %45,4 ile yolsuzlk ve sekkurt yer serda yer aldılar.

 Akıllı Şehir Projesi, Avrupa Birliği (AB), "THALEIA 2021-2027 Uyum Politikası Programı" çerçevesinde uygulanmaktadır.

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