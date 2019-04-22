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Lefkoşa ilkokullarından çocukların LTB’ye 23 Nisan ziyareti

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Lefkoşa ilkokullarından çocuklar ile bir araya geldi
Lefkoşa ilkokullarından çocukların LTB’ye 23 Nisan ziyareti

LTB Mehmet Vahip Toplantı Salonu’nda Arabahmet İlkokulu Müdürü

Ayla Dalgalan ve öğretmen Ahmet Aslanses ile farklı ilkokulların öğrencilerini
kabulünde Necati Taşkın İlkokulu öğrencisi Yezda Dede, Belediye Başkanlığı

koltuğuna ve diğer çocuklar da Belediye Meclisi üyeliği koltuklarına oturdu.
Çocuklardan oluşan LTB Meclis oturumunda çevre,temizlik,parkların bakımı ve yeni parkların yapımı, bisiklet yolları, sokak hayvanları ve sportif etkinliklerden oluşan pek çok konu görüşülürken 6 maddelik öneriler oy birliği ile karara bağlandı.
 

Başkan Harmancı: “Şehirler herkesindir, hep beraber temiz tutmalıyız”
LTB Başkanı Mehmet Harmancı görevi Yezda Dede’ye devretmeden yaptığı konuşmada şehirde yaşayan herkesin hem şehri kendisinin temiz tutmasını hem de etrafındakilere,arkadaşlarına kirletmeden temiz tutmayı öğretmesi gerektiğini ifade etti.
Başkan Harmancı: “Dağıtılan kitapları okuduktan sonra kitap toplama noktalarına götürüp yenisini alabilirsiniz”
Başkan Harmancı, “LTB olarak sizlere kitap hediye ediyoruz.Bu kitapları evde okuduktan sonra çeşitli bölgelere koyduğumuz sokak kitap noktalarına götürüp farklı bir kitap alabilirsiniz, LTB’nin EMAA ile birlikte düzenlediği kurslara katılabilirsiniz, LTB’nin satranç kurslarına, Lefkoşa Belediye Orkestrası Çocuk Korosu’na, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Çocuk Atölyesi’ne katılabilirsiniz.” dedi.
 

Başkan Harmancı çocuklara 5  kilometrelik bisiklet-yürüyüş yolu müjdesi verdi
Başkan Harmancı çocuklara 2021 yılı sonunda tamamlanması hedeflenen ve Kanlıdere’nin yanından başlayacak olan  5 kilometrelik bisiklet-yürüyüş yolu müjdesi de verdi.
Toplantı sonrasında çocuklar LTB binasında yer alan şubeleri de gezerek hizmetler hakkında yetkililerden bilgi de aldılar.

 

 

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