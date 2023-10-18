Lefkoşa İnşaat Kazası: İşçi 2,85 Metreden Düşerek Yaralandı

Lefkoşa İnşaatında İş Kazası: İşçi Beton Zemine Düştü, Köprücük Kemiği Kırıldı
17 Ekim 2023 tarihinde saat 14:00 sıralarında, Lefkoşa'da devam eden bir inşaat projesinin ikinci katında çalışan Sami DEMİRBİLEK (E-49), kalıp işi sırasında denge kaybederek yaklaşık 2,85 metre yükseklikten beton zemine düştü. Kazanın ardından DEMİRBİLEK, acilen Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yapılan tedavi sonrasında, işçiye köprücük kemiği kırığı teşhisi konularak müşahede altına alındı. İş Kazası soruşturması, yetkililer tarafından başlatıldı ve kazanın detayları inceleniyor. Bu tür iş kazalarını önlemek için alınabilecek önlemler de değerlendirilmektedir.
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