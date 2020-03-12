Lefkoşa-Kanlı Mescit'te Cuma Namazları Geç Kılınacak

Din İşleri Başkanı Talip Atalay, Cuma Namazına yetişemeyenler için Lefkoşa-Kanlı Mescit'te cuma namazlarının geç kılınmasına karar verildiğini açıkladı.

Atalay yaptığı açıklamada, bazı vatandaşların ülke genelinde 12.20’de kılınan Cuma Namazına yetişemediklerini, dolayısıyla Cuma Namazlarını kılamadıklarını belirterek bir çözüm üretilmesini istediklerini kaydetti.

Atalay şöyle devam etti:

“Vatandaşlarımızdan gelen ve zaman zaman basın organlarına da yansıyan bu talepler değerlendirilmiş ve çeşitli nedenlerle Cuma Namazına yetişemeyenler için Lefkoşa-Kanlı Mescit'te Cuma namazlarının geç kılınmasına karar verilmiştir.

Bu haftadan başlamak üzere, Kanlı Mescit’te Cuma Namazları kış saati uygulaması süresince 13:00'da, yaz saati uygulaması başladığında ise 13:30'da kılınacaktır. Böylece Cuma namazına yetişemeyenlerin namazlarını eda etmelerine imkan sağlanmış olacaktır.”