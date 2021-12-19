Lefkoşa Kaymakamlığı’nda Bir Personelin PCR Testi Pozitif... Bazı Bölümler Bir Hafta Kapalı

KAYMAKAMLIK; DERNEKLER, HALİ ARAZİLER, YABANCILARIN EVLENDİRİLMESİ, AKARYAKIT-TÜP GAZ İZİNLERİ, İNŞAAT VE ARŞİV BÖLÜMLERİNİN YARINDAN İTİBAREN 1 HAFTA KAPALI OLACAĞINI DUYURDU

KİMLİK İŞLEMLERİ, DOĞUM-ÖLÜM KAYITLARI, ATEŞLİ SİLAHLAR, KUYU İZİNLERİ VE TASDİK İŞLEMLERİ BÖLÜMLERİ HİZMET VERMEYE DEVAM EDECEK

Lefkoşa Kaymakamlığı, rutin olarak yapılan PCR taraması sonucunda, bir personelin PCR test sonucunun pozitif çıktığını, bundan dolayı Kaymakamlık’taki bazı bölümlerin yarından itibaren bir hafta süreliğine çalışmalarına ara vereceğini duyurdu.

Kaymakamlık’tan yapılan açıklamaya göre, “dernekler, hali araziler, yabancıların evlendirilmesi, akaryakıt-tüp gaz izinleri, inşaat ve arşiv” bölümleri bir hafta süreyle kapalı olacak.

Bu bölümler dışında kalan “kimlik işlemleri, doğum-ölüm kayıtları, ateşli silahlar, kuyu izinleri ve tasdik işlemleri” bölümleri hizmet vermeye devam edecek.