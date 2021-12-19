  • BIST 2.084,47
  • Altın 942.84429
  • Dolar 16.4688
  • Euro 18.4886
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKACovid -19 Yardım Hattı Değiştirildi

Lefkoşa Kaymakamlığı’nda Bir Personelin PCR Testi Pozitif

» »
Lefkoşa Kaymakamlığı’nda Bir Personelin PCR Testi Pozitif... Bazı Bölümler Bir Hafta Kapalı
Lefkoşa Kaymakamlığı’nda Bir Personelin PCR Testi Pozitif

KAYMAKAMLIK; DERNEKLER, HALİ ARAZİLER, YABANCILARIN EVLENDİRİLMESİ, AKARYAKIT-TÜP GAZ İZİNLERİ, İNŞAAT VE ARŞİV BÖLÜMLERİNİN YARINDAN İTİBAREN 1 HAFTA KAPALI OLACAĞINI DUYURDU

KİMLİK İŞLEMLERİ, DOĞUM-ÖLÜM KAYITLARI, ATEŞLİ SİLAHLAR, KUYU İZİNLERİ VE TASDİK İŞLEMLERİ BÖLÜMLERİ HİZMET VERMEYE DEVAM EDECEK

Lefkoşa Kaymakamlığı, rutin olarak yapılan PCR taraması sonucunda, bir personelin PCR test sonucunun pozitif çıktığını, bundan dolayı Kaymakamlık’taki bazı bölümlerin yarından itibaren bir hafta süreliğine çalışmalarına ara vereceğini duyurdu.

Kaymakamlık’tan yapılan açıklamaya göre, “dernekler, hali araziler, yabancıların evlendirilmesi, akaryakıt-tüp gaz izinleri, inşaat ve arşiv” bölümleri bir hafta süreyle kapalı olacak.

Bu bölümler dışında kalan “kimlik işlemleri, doğum-ölüm kayıtları, ateşli silahlar, kuyu izinleri ve tasdik işlemleri” bölümleri hizmet vermeye devam edecek. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çevre Koruma Dairesi Bünyesinde “Sürekli Atık Su İzleme Sistemi” Kuruldu19 Aralık 2021 Pazar 11:38
  • Üretimi Durduran Üç Un Firması, Pazartesiden Cuma’ya Kadar Üretim Yapacaklarını Açıkladı19 Aralık 2021 Pazar 10:22
  • 21-25 Aralık Milli Mücadele Ve Şehitler Haftası18 Aralık 2021 Cumartesi 23:08
  • 147 Vaka 2 Vefat18 Aralık 2021 Cumartesi 22:49
  • Gürcafer: Yıllardır Okulların Ve Kamu Binalarının Güçlendirilmesi İçin Uyarı Yapıyoruz18 Aralık 2021 Cumartesi 21:33
  • Kıbrıslı Türklerden 300’ü aşkın başvuru18 Aralık 2021 Cumartesi 18:50
  • Tatar:19 yaşındaki evladımız İlke Numan’ın hayatını kaybetmesi hepimizi yasa boğmuştur18 Aralık 2021 Cumartesi 18:47
  • Off Road Yarışı Öncesinde Kaza: 19 Yaşındaki Genç Yaşamını Yitirdi18 Aralık 2021 Cumartesi 13:16
  • MESAM, Kıbrıslı Türk Sanatçıların Telif Sorunlarına Beraber Çözüm Aramayı Hedefliyor18 Aralık 2021 Cumartesi 12:57
  • Cumhurbaşkanı Tatar Şehit Hüseyin Ruso’nun Ailesini Ziyaret Etti18 Aralık 2021 Cumartesi 12:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti