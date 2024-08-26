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Lefkoşa kaza: 1 kişi yoğun bakımda

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Lefkoşa'da dün meydana gelen trafik kazasında, bisiklet sürücüsü yaralandı. Beyin kanaması geçiren bisiklet sürücüsü yoğun bakıma alındı.
Lefkoşa kaza: 1 kişi yoğun bakımda

25.08.2024 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Lefkoşa’da Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde, Ahmet ŞANVERDİ (E-57) yönetimindeki YM 274 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, yol üzerinde bulunan çembere (Çangar Çemberine) geldiğinde dikkatsizce çembere giriş yapması sonucu, o esnada sağından gelip doğu istikametinde çemberi dönmekte olan Muhammad AHSAAN (E-23) kullanımındaki bisikletin önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü Muhammad AHSAAN, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, beyin kanaması teşhisi nedeniyle Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alınmıştır. YM 274 plakalı araç sürücüsü Ahmet ŞANVERDİ tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

 

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