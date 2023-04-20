Lefkoşa Kaza Tapu Amirliği binasında yaklaşık 3 hafta tadilat yapılacağı açıklandı

Lefkoşa Kaza Tapu Amirliği binasında 3 haftalık kısmi tadilat yapılacağından, sadece acil değerlendirme, haciz, kamulaştırma ve daha önceden randevu alınmış devir ve ipotek işlemleri yapılacak.

Lefkoşa Kaza Tapu Amirliği binasında 24 Nisan - 12 Mayıs tarihleri arasında kısmi tadilat yapılacağından, sadece acil değerlendirme, haciz, kamulaştırma ve daha önceden randevu alınmış devir ve ipotek işlemleri yapılacağı açıklandı.

İçişleri Bakanlığı Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, daha çağdaş ve sağlıklı bir ortamda, hizmet kalitesini artırmak adına yapılan çalışmaların hızlıca tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu amaçla uzun süredir ihtiyaç duyulan elzem tadilatların yapılabilmesi adına geçici bir süre Lefkoşa Kaza Tapu Amirliğimizde acil değerlendirme, haciz, kamulaştırma ve sadece daha önceden randevu alınmış devir ve ipotek işlemleri yapılacaktır.

Lefkoşa Kaza Tapu Amirliğinde elzem olan tadilatların yapılacağı süre zarfında yukarıda belirtilen acil işlemler ile randevulu olan tapu ve devir işlemleri dışında kalan hizmetler için hizmet almak isteyen kişiler Girne Kaza Tapu Amirliği, Güzelyurt Kaza Tapu Amirliği ve Gazimağusa Kaza Tapu Amirliğinde işlemlerini yapabileceklerdir.”