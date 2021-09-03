Lefkoşa Kaza Tapu Amirliği’nde bir pozitif vaka tespit edildi, dair kapandı!

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Lefkoşa Kaza Tapu Amirliği’nde görevli bir personelin testinin pozitif çıktığı ve dairenin 7 gün kapalı kalacağı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Lefkoşa Kaza Tapu Amirliği’nde görevli bir personelin testinin pozitif çıktığı ve dairenin 7 gün kapalı kalacağı bildirildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı tüm dairelerde haftalık olarak yapılan rutin PCR taramaları sonucunda Lefkoşa Kaza Tapu Amirliği’nde görevli bir personelin testi pozitif çıktı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tedbir amaçlı Lefkoşa Kaza Tapu Amirliği, 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren 7 gün süre ile çalışmalarına ara verildiği duyuruldu.

Açıklamada ayrıca Lefkoşa Kaza Tapu Amirliğinin kapalı olacağı 7 günlük süre zarfında mağduriyet yaratmamak amacıyla Devir ve İpotek işlemleri için randevu almış veya başvuru yapacak olan tüm vatadaşların bu işlemleri için Gazimağusa Kaza Tapu Amirliği ve Güzelyurt Kaza Tapu Amirliklerine başvurmalarını rica edildi.