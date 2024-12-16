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Lefkoşa Kaza Tapu Amirliği’nde tam gün grev

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İçişleri Bakanlığı İskan Müsteşarlığı’nın Lefkoşa Kaza Tapu Amirliği’nde bugün tam gün grev yapılacak.
Lefkoşa Kaza Tapu Amirliği’nde tam gün grev

İçişleri Bakanlığı İskan Müsteşarlığı’nın Lefkoşa Kaza Tapu Amirliği’nde bugün tam gün grev yapılacak.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) adına açıklama yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Kasım ayında verilen sözler üzerine grevi askıya aldıklarını, ancak bir ay geçmesine rağmen sorunların çözüme kavuşmadığını belirtti.

Sorunların devam etmesi nedeniyle Lefkoşa Kaza Tapu Amirliği’nde bugün tam gün grev yapılacağını ifade eden Bengihan, çözüm sağlanana kadar kararlılıkla mücadele edeceklerini vurguladı.

Grev sırasında saat 09.30’da Lefkoşa Kaza Tapu Amirliği önünde bir basın açıklaması yapılacağı da duyuruldu.

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