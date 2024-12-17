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Lefkoşa Kaza Tapu Amirliği'ndeki grev askıya alındı

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Lefkoşa Kaza Tapu Amirliği’nde dün başlatılan grev, sorunların çözümü yönünde olumlu adım atılması üzerine askıya alındı.
Lefkoşa Kaza Tapu Amirliği'ndeki grev askıya alındı

Lefkoşa Kaza Tapu Amirliği’nde dün başlatılan grev, sorunların çözümü yönünde atılan olumlu adımların ardından bugün saat 12.00 itibarıyla askıya alınacak.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, grevin durdurulmasının, çözüm sürecindeki ilerlemeyle bağlantılı olduğu belirtildi.

KTAMS, KAMUSEN, KAMU-İŞ ve HAK-SEN sendikalarının ortak açıklamasında, grevin çözüm için atılan adımların ardından askıya alındığı vurgulandı.

Açıklama, sendikalar adına KTAMS Başkanı Güven Bengihan tarafından yapıldı.

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