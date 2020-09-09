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Lefkoşa KIB-TEK'de tüm Covid-19 testleri negatif çıktı

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Lefkoşa KIB-TEK'de tüm Covid-19 testleri negatif çıktı
Lefkoşa KIB-TEK'de tüm Covid-19 testleri negatif çıktı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIBTEK) Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Avcıoğlu bugün KIB-TEK'de yapılan 65 PCR testinin tümünün sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı. 

 

Avcıoğlu şu açıklamayı yaptı:

"Güzel haber:
Bugün KIBTEK Lefkoşa Bölge Amirliği ve KIBTEK Genel Merkez'de yapılan 65 PCR Testinin Sonuçlarının tamamı NEGATİF'dir. Yalnızca bir personelimiz tedbir amaçlı karantinadadır ve Test Sonucu henüz çıkmamıştır.
Yarın diğer Bölge Amirliklerinde de PCR Testleri yapılmaya devam edecektir."

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